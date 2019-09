Governo: Pelonzi (Pd), bene premier Conte su status speciale a Roma Capitale

- "Ora tutti i gruppi in Campidoglio facciano la loro parte per un traguardo storico”. È quanto dichiara il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Giulio Pelonzi in riferimento al riconoscimento di uno status speciale per Roma Capitale. Infatti, “come per le grandi capitali europee anche Roma avrà uno status speciale – prosegue Pelonzi –. Quanto ribadito da Giuseppe Conte ci rassicura, Roma avrà un'attenzione particolare nel programma di governo”.(Rer)