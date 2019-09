Cultura: al Maxxi due appuntamenti con i libri in settimana

- In questa settimana doppio appuntamento con i libri nell'ambito di "Estate al Maxxi". Mercoledì 11 settembre, alle 21, Michela Murgia e Chiara Tagliaferri parlano di "Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe". Giovedì 12 settembre, primo incontro del ciclo "Le meraviglie del possibile", per discutere e scoprire la letteratura che gira attorno al nostro satellite: coordina e modera l’incontro Franco Forte, direttore editoriale Urania, scrittore ed editor. Intervengono lo scrittore Dario Tonani e Luigi Boccia, regista ed esperto di cinema. (Com)