Governo: Centemero (Lega), Conte smemorato

- Il deputato della Lega, Giulio Centemero, commenta in una nota: "Questa mattina, alla Camera dei Deputati, durante le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, abbiamo assistito ad una delle pagine più bizzarre della nostra storia. Lo smemorato Conte, 'Giuseppi' per gli amici, nel suo strampalato intervento è riuscito a parlare di tutto e del contrario di tutto". Per il deputato del Carroccio si è trattato di "un discorso fatto di slogan, uno slalom tra democrazia umana, agenda riformatrice, azioni coordinate con l'Europa e Green new deal. Ha parlato di 'giovani che emigrano' dimenticandosi l'emendamento della Lega al decreto Crescita che ha allargato la platea per il rientro dei cervelli, incentivando il ritorno di lavoratori, docenti e ricercatori con effettive ricadute per il nostro sistema sociale, economico e culturale. Ha parlato - continua Centemero - di riduzione del cuneo fiscale, nonostante oggi sieda tra i banchi con coloro che hanno inventato l'Irap che tassa il lavoro dipendente. Si dimentica nuovamente che la Lega ha ridotto i premi Inail nel decreto Crescita". (segue) (Com)