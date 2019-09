Governo: Centemero (Lega), Conte smemorato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Centemero il premier "ha ringraziato la stampa riconoscendone il ruolo di 'termometro della democrazia'; una captatio benevolentiae del tutto fuori luogo, dimentico della battaglia dei Cinque stelle per chiudere Radio Radicale, salvata in corner (anche qui) da un emendamento della Lega. Ha parlato anche di lotta al 'cyberbullismo', dimenticando l'approvazione della legge sull' 'Educazione Civica', a prima firma del deputato della Lega Massimiliano Capitanio, che prevede importanti misure per debellare questo fenomeno in forte espansione". Il parlamentare del Carroccio quindi conclude: "Proprio mentre l'Italia assiste a questo teatrino, rimaniamo esterrefatti da un governo che sta sferrando un duro colpo alla democrazia, privando i cittadini della loro libertà di espressione". (Com)