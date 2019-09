Roma: Pedica (Pd), monitoraggio amianto in tutte scuole prima di riapertura

- "Prima della riapertura delle scuole è necessario verificare in tutte le strutture l'eventuale presenza di amianto e avviare subito le necessarie operazioni di bonifica". E' quanto afferma, in una nota, l'esponente del Pd Stefano Pedica. "Raggi, al ritorno dalle vacanze, deve dare priorità assoluta alla sicurezza dei bambini nelle scuole - sottolinea Pedica - Le strutture scolastiche in Italia versano da anni in uno stato di abbandono totale e Roma e' uno degli esempi più eclatanti. Nella Capitale ci sono ancora troppi istituti dove e' stata dimostrata la presenza di amianto nei cortili, nelle pareti e sui tetti. L'amianto resta inerte per anni, poi inizia a sfaldarsi ed entra nelle aule, nei giardini dove si gioca, accanto alle mense dove si serve il cibo. Insomma, bisogna avviare subito un monitoraggio in tutti i municipi per verificare quanta presenza di amianto ci sia nelle scuole e procedere subito alla bonifica". (Com)