Argentina: elezioni presidenziali, ultimi sondaggi unanimi su vittoria Fernandez al primo turno

- A quasi un mese dalla vittoria del candidato di opposizione alle primarie per le elezioni presidenziali argentine del 27 ottobre, i primi sondaggi resi noti questo fine settimana dal quotidiano "Clarin", registrano un ulteriore incremento del vantaggio del peronista Alberto Fernandez sull'attuale presidente Mauricio Macri. In tutte le otto diverse inchieste di opinione Fernandez supera abbondantemente lo scoglio del 45 per cento delle preferenze, necessario per essere eletto al primo turno, mentre la miglior performance di Macri lo dà al 38 per cento. (segue) (Abu)