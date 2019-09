Argentina: elezioni presidenziali, ultimi sondaggi unanimi su vittoria Fernandez al primo turno (2)

- La società di consulenza argentina "Clivajes" è quella che assegna al candidato oppositore la maggior quantità di voti, con un 52,6 per cento contro il 32 per cento del presidente, mentre la brasiliana Atlas è quella che registra il minimo scarto tra i due contendenti, con Fernandez al 48 per cento e Macri al 38. In vista delle primarie queste stesse società registravano una situazione di sostanziale parità tra i due candidati e quasi nessuna aveva previsto quello che sarebbe stato poi il risultato finale, con il peronista che ha raggiunto il 49 per cento delle preferenze contro il 32 per cento del presidente in carica. (segue) (Abu)