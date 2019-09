Speciale energia: Argentina, dalla Banca mondiale 400 milioni di dollari per infrastruttura idrica e tariffe elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato crediti per un totale di quasi 400 milioni di dollari per lo sviluppo dell'infrastruttura idrica e per il sostegno alla tariffa sociale elettrica nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze argentino attraverso una nota, nella quale si sottolinea che questi crediti saranno "a diretto beneficio di oltre tre milioni e mezzo di abitanti che vivono nella zona del bacino del rio de La Plata". 245 milioni di dollari è la cifra che verrà destinata al compimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale per l'acqua potabile e la bonifica dell'area del bacino del Riachuelo, affluente del Rio de la Plata, considerato attualmente uno dei corsi d'acqua più inquinati del pianeta. Con queste risorse, segnala il governo, verrà completata la rete fognaria e costruito un depuratore. Il credito è rimborsabile in 31 anni e prevede un periodo di grazia di 7 anni. (Abu)