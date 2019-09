Speciale energia: esportazioni petrolifere iraniane in calo del 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di petrolio dell'Iran sono calate di oltre 90 per cento a 160.000 barili al giorno, secondo dati diffusi dalla compagnia di intelligence Kpler. In base ad una ricerca basata sul tracciamento delle petroliere e acquisti denunciati dalle dogane, Kpler ha rivelato che nel mese di agosto le esportazioni sono ulteriormente diminuite passando dai 365 mila barili di petrolio al giorno di luglio a 160 mila barili. All'inizio di maggio, prima che gli Stati Uniti ponessero fine alle esenzioni dalle sanzioni per maggiori clienti dell’Iran come Cina e India, Teheran ha esportato circa 1 milione di barili al giorno, mentre nell’aprile 2018, prima del ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano, le esportazioni della Repubblica islamica sono state pari a 2,5 milioni di barili al giorno. In base ai dati di Kpler l'Iran avrebbe esportato 22 mila barili di petrolio al giorno in Turchia, 33 mila in Siria e 105 mila in Cina durante il mese di agosto. I dati delle dogane cinesi hanno riferito di un acquisto di 233 mila barili tra maggio e luglio. Il dato non tiene conto di spedizioni sui mercati irregolari. Alcuni analisti stimano che le esportazioni non tracciate “off the book” sarebbero pari a 400 mila barili di petrolio al giorno. (Res)