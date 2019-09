Terra dei fuochi: Borrelli e D'Altiero (Verdi), droni per combattere i roghi tossici

- "Vecchie automobili abbandonate infarcite di rifiuti e usate come innesco per i roghi tossici. L'ultima follia delinquenziale della Terra dei fuochi arriva da Giugliano". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride di Giugliano (Na) Giuseppe D'Alterio. "La strategia criminale è studiata con cura - hanno proseguito - Riempire gli abitacoli di rifiuti tossici e facilmente infiammabili, come i copertoni, e dare fuoco al tutto, innescando l'incendio delle sterpaglie assiepate sugli elementi da bruciare. Un disegno che è stato sventato dalla polizia municipale, evitando una vera e propria bomba ecologica. La nuova trovata degli eco-criminali non fa altro che aumentare, qualora ce ne fosse bisogno, la nostra attenzione su un fenomeno che, nelle ultime settimane, ha assunto contorni drammatici. Da parte nostra c'è massima determinazione nella attività di monitoraggio con sopralluoghi in corrispondenza dei punti sensibili ma riteniamo che vadano assunte decisioni efficaci sul piano istituzionale. Per questo motivo accogliamo con favore l'idea del ministro dell'Ambiente Costa di riunire gli amministratori locali intorno a un tavolo per un rinnovato sistema di coordinamento". (segue) (Ren)