Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 223 per cento ad agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il fondatore e ricercatore dell'Istituto di ricerca sull'Amazzonia (Ipam), Paulo Moutinho, quest'anno la deforestazione potrebbe superare, per la prima volta dal 2008, la soglia dei 10 mila chilometri quadrati. "Si tratta di un aumento molto significativo se si considera che, in poco più di sei mesi, abbiamo già raggiunto il tasso medio degli ultimi anni di circa 6 mila- 7 mila chilometri quadrati", afferma Moutinho in un'intervista per il quotidiano "OGlobo". "Se il governo non interviene, si porrebbero praticamente cancellare tutti gli sforzi fatti negli anni per ottenere la riduzione della velocità di deforestazione che abbiamo registrato dal 2005 al 2012, un periodo che ha visto un calo di quasi l'80 per cento del tasso di distruzione della foresta pluviale". (segue) (Brb)