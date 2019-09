Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 223 per cento ad agosto (4)

- La preoccupante accelerazione della deforestazione registrata ad agosto 2019 è legata principalmente a un'ondata di incendi dolosi che ha interessato varie aree della foresta amazzonica brasiliana. Gli incendi che da settimane stanno devastando l'Amazzonia hanno avuto origine nello stato brasiliano di Rondonia e provocato vivo allarme in tutta la regione. Le fiamme, divampate a partire dalla prima settimana di agosto, hanno raggiunto anche altri paesi vicini, come Paraguay, Perù e Bolivia. Nel cosiddetto "polmone del mondo", segnala il programma anti-incendi dell'Istituto nazionale della ricerca spaziale (Inpe), si sono concentrati il 52,5 per cento degli incendi divampati tra gennaio e agosto 2019 in tutto il Brasile. (segue) (Brb)