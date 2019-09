Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 223 per cento ad agosto (6)

- Gli incendi sono aumentati ad agosto e nei primi otto mesi dell'anno anche nrl territorio dell'Amazzonia legale, composta dagli stati di Acri, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima e Tocantins e parte del Maranhao. Ad agosto nella regione sono stati registrati 39.177 incendi rispetto ai 15.001 di agosto dello scorso anno, in aumento del 161 per cento quest'anno. Complessivamente,tra gennaio e agosto, nella regione dell'Amazzonia legale ci sono stati 64.386 incendi rispetto ai 33.632 dello stesso mese del 2018, con un incremento del 91 per cento. (segue) (Brb)