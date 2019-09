Brasile: deforestazione Amazzonia aumentata del 223 per cento ad agosto (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 settembre il ministro della Casa civile, Onyx Lorenzoni, ha dichiarato che proporrà al presidente Jair Bolsonaro di estendere la missione delle forze armate impegnate da fine agosto in Amazzonia nella lotta contro gli incendi dolosi di almeno un altro mese fino a ottobre. "Abbiamo effettuato il primo contrasto ai roghi nelle aree in cui abbiamo avuto il maggiore numero di incendi, ma è molto importante affrontare anche le cause, che sono collegate al problema della deforestazione illegale, dell'estrazione illegale", ha dichiarato Lorenzoni al termine di una riunione con i rappresentanti dei nove stati della federazione che ospitano parte della foresta amazzonica, svoltasi nella capitale dello stato di Parà, Belem. Secondo il ministro, i team dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) e l'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (IcmBio), che sono responsabili del monitoraggio, hanno ancora bisogno del sostegno delle forze armate nelle azioni a tutela della conservazione delle foreste. (segue) (Brb)