Sudan-Egitto: Shoukry incontra omologo Abdullah, focus su nuove forme di cooperazione

- Il rilancio della cooperazione tra Sudan ed Egitto per sostenere il popolo sudanese e il nuovo governo di Khartum ad affrontare le sfide future. Questo il tema saliente dell’incontro tra il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry e l’omologo sudanese Asmaa Abdullah avvenuto oggi a Khartum. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Durante il colloquio i due ministri hanno discusso le nuove modalità di collaborazione tra Egitto e Sudan alla luce del nuovo corso politico del paese dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir. Shoukry ha ribadito il pieno sostegno dell’Egitto al paese vicino durante il periodo di transizione. Durante il colloquio i due ministri hanno indicato sanità, istruzione, infrastrutture e interconnessione elettrica come i principali settori di cooperazione. Shoukry e la Abdullah hanno inoltre affrontato le principali tematiche geopolitiche regionali e internazionali, condividendo comuni preoccupazioni per la costruzione della Grande diga della rinascita (Grrd) e sulla sicurezza nel Mar Rosso. (segue) (Cae)