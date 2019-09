Sudan-Egitto: Shoukry incontra omologo Abdullah, focus su nuove forme di cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione del nuovo governo in Sudan era attesa inizialmente per il 28 agosto scorso, tuttavia divergenze emerse in seno alla coalizione avevano fatto slittare più volte l’annuncio. Nato nel 1956 nella provincia centrale del Kordofan, Hamdok ha conseguito il dottorato di ricerca in studi economici presso l'Università di Manchester, nel Regno Unito, e negli anni '90 ha lavorato come capo consulente tecnico presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) nello Zimbabwe e successivamente è stato principale economista politico presso la Banca africana di sviluppo (Afdb) in Costa d'Avorio. Hamdok ha inoltre ricoperto l'incarico di vicesegretario esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca) dal novembre 2011. Il giuramento di Hamdok è avvenuto nello stesso giorno in cui si è tenuto quello dei membri militari e civili del nuovo Consiglio sovrano del Sudan, l’organismo incaricato di guidare il paese durante i 39 mesi del periodo di transizione. La formazione del Consiglio sovrano è stata ufficializzata con un decreto costituzionale emesso da Abdel Fattah al Burhan, capo uscente del Tmc, e in seguito annunciata dal portavoce del Tmc, Shams al Din Kabbashi, in una conferenza stampa tenuta martedì scorso a Khartum. (Cae)