Emilia-Romagna: stanziati 3 mln per le professioni dello spettacolo

- Saranno finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, con quasi 3 milioni di euro del Fondo sociale europeo, i percorsi formativi per fornire alte competenze a chi opera o vuole operare nel mondo dello spettacolo, dalla musica alla danza, dal teatro all’opera. Sono pronti a partire 38 progetti rivolti a 680 destinatari: si tratta di percorsi di alta formazione (300/1.000 ore) a sostegno dell’innovazione del sistema regionale dello spettacolo; percorsi di formazione professionalizzanti (240/600 ore) per conseguire un certificato di competenze o una qualifica professionale, e percorsi di formazione permanente (50/150 ore) per acquisire competenze tecniche, professionali e trasversali. Contenuti e finalità dell’offerta formativa sono stati illustrati oggi dall’assessore alla Formazione e Lavoro dell'Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi. Messi a punto dagli organismi di formazione assieme alle istituzioni e alle realtà di produzione artistica che costituiscono il sistema dello spettacolo regionale, i progetti risponderanno alle esigenze del settore soprattutto sul versante artistico, dell’esibizione teatrale, canora e musicale, oltre che alle tipologie di lavoro più tecniche funzionali alla produzione di uno spettacolo, come luci e suono. In merito l’assessore Bianchi ha dichiarato: “Continuiamo a promuovere una grande azione formativa in un settore chiave per lo sviluppo ma anche per l’identità dell’intero Paese. Investiamo in maniera massiccia su chi produce cultura, musica dal vivo, teatro, danza e sulle professionalità tecniche che servono per rappresentare, tutelare e ampliare il patrimonio culturale italiano ed europeo". "Anche quest’anno - ha concluso Bianchi - destiniamo 3 milioni di euro del Fondo sociale europeo per creare lavoro e intelligenza collettiva”. (Ren)