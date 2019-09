Caivano (Na): Navas (Asi), 400mila tonnellate di rifiuti non rimossi

- "Dal 2003 ci sono 400 mila tonnellate di rifiuti non rimossi a tempo debito. L'ordinanza emessa sabato sera è un'ordinanza di chi si lava le mani". Lo ha dichiarato Nino Navas, vicepresidente del consorzio Asi Caivano (Na) durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "La Sapna - ha proseguito Navas - è la società che gestisce attualmente i rifiuti. Il sito diverrebbe idoneo nel caso vengano attuate determinate prescrizioni: tutto ciò non è ancora successo. Possiamo accettare l'entrata di eco balle solamente se vengono rispettate tutte le prescrizioni. C'è uno scopo preciso nel far andare tutti in emergenza. Nella prima ordinanza della scelta dei siti Caivano non c'era e nel sito prescelto non vanno più di 4mila tonnellate. Non c'è una vera e propria presa di responsabilità. Siamo in prima linea giorno dopo giorno; quest'oggi avremo un'ulteriore incontro al Comune di Caivano. Temo che ci saranno innumerevoli disagi in strada".(Ren)