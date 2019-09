Regione Piemonte: Torino area di crisi complessa, sindacati chiedono ricadute occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina in Regione Piemonte l'incontro relativo a "Torino area di crisi complessa" nel quale si è cominciato ad entrare nel merito dei progetti che dovranno essere presentati al MiSE. Cgil Cisl Uil hanno richiamato la centralità delle ricadute occupazionali dei progetti, a partire dalla formazione e dagli ammortizzatori sociali, tanto più in una fase dove tutti gli indicatori segnalano un peggioramento della situazione. “Condividiamo la volontà di partire dalle aree di Mirafiori e di Corso Marche, e quindi dai settori automotive e aerospazio – spiegano i segretari di Cgil Cisl Uil, Federico Bellono, Cristina Terrenati e Teresa Cianciotta – evidenziando che non si può prescindere dalle strategie delle grandi imprese che devono essere improntate al consolidamento e allo sviluppo e non al disimpegno da Torino. Nell’auspicare maggior chiarezza da parte del Governo sulle risorse effettivamente disponibili, abbiamo chiesto alla Regione di conoscere i progetti in via di definizione per poter esprimere le nostre valutazioni ed esercitare al meglio il nostro ruolo di rappresentanti dei lavoratori”. (Rpi)