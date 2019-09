Romania-Ue: premier Dancila, nomina Plumb a commissario è risultato per paese

- La nomina dell’ex ministro per i Fondi europei della Romania, Rovana Plumb, per un incarico all’interno della prossima Commissione europea rappresenta un risultato per la Romania. Lo ha detto il primo ministro romeno, Viorica Dancila, commentando la pubblicazione di oggi da parte della presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dell’elenco di commissari designati. "La nomina di Rovana Plumb a commissario europeo a nome della Romania rappresenta un risultato per il nostro paese. È la prova e l'espressione della fiducia che il presidente eletto della Commissione europea Ursula von der Leyen ha nelle capacità della Romania e nel commissario designato di riuscire con successo ad esercitare questo mandato", ha scritto Dancila sulla sua pagina Facebook. (segue) (Rob)