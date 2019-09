Governo: Sisto (FI), Conte imbarazzato e imbarazzante

- Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, nel giudicare il discorso alla Camera del premier Conte ha affermato: "La sinistra ormai sepolta è resuscitata: i dem camminano a un metro dal suolo per il 'miracolo' avvenuto. Quanto a Conte, alla Camera era imbarazzato per la condivisione degli scranni del governo con chi gli ha lanciato accuse pesantissime, e imbarazzante per la genericità dei contenuti del suo discorso. Il premier, identico a se stesso pur con una maggioranza diversa, deve tenere insieme un castello di carte destinato, per sua immutabile natura, a crollare al primo refolo di vento". Così, Sisto a Skytg24. (segue) (Com)