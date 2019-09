Governo: Sisto (FI), Conte imbarazzato e imbarazzante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto al Conte Uno non è cambiato niente; il programma, che avrebbe dovuto essere unico e comune, è , come in precedenza accaduto, la somma di provvedimenti cari ai due partiti, mentre sui temi divisivi si ricorre a formule vuote e giri di parole. E' uno spettacolo politicamente inguardabile - commenta - con il Pd che si è 'pentastellizzato', rinunciando alla propria identità pur di prendersi il potere". Quanto al centrodestra Sisto ha precisato: "Anche oggi Berlusconi ci ha caldamente invitati a un'opposizione strenua nei luoghi istituzionali. Siamo pronti a scendere in piazza ma in casi straordinari, come si verificherebbe nell'ipotesi non remota di una patrimoniale", ha concluso. (Com)