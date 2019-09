Energia: incontro tra Putin e Ad Gazprom Miller, annunciata apertura Power of Siberia

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto un incontro di lavoro con Aleksej Miller, presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni pubblica Gazprom. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Cremlino. L'Ad della compagnia energetica ha informato il presidente dell'attuazione del progetto di gasdotto Power of Siberia. "Per quanto riguarda il più grande progetto di quest'anno, il Power of Siberia, a dicembre il gas sarà sicuramente fornito dalla Russia alla Cina", ha dichiarato Miller. "Sarà un evento storico, perché inizieranno le consegne dal più grande esportatore di gas al mondo al più grande importatore. Tra 30 anni verranno consegnati al mercato cinese mille miliardi di metri cubi di gas", ha aggiunto l'Ad di Gazprom. "Stiamo valutando la possibilità di fornire gas attraverso la rotta occidentale e stiamo valutando la possibilità di fornire gas attraverso la rotta dell'Estremo Oriente dal centro di produzione di Sakhalin".(Rum)