Governo: Ciacciarelli (Cambiamo), oggi in piazza Montecitorio con centrodestra rinnovato

- "Una grandissima partecipazione quella di oggi alla manifestazione di Giorgia Meloni, insieme con Matteo Salvini e Giovanni Toti contro il Conte Bis. Questo vuol dire solo una cosa: il popolo sta con noi, il popolo è contro gli inciuci di palazzo. Sul palco si è palesato un Centrodestra rinnovato: Salvini, Meloni e Toti sono l'unica alternativa alla sinistra". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, Cambiamo!/ Laboratorio Lazio per il Cambiamento. "Parlo in questi termini - aggiunge - perché oramai è chiaro che non c' è più differenza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Questi ultimi hanno gettato la maschera. Il bluff è uscito fuori. E in molti che prima avevano riposto la loro fiducia nei grillini oggi erano in piazza con noi. Eravamo in migliaia contro questo governo delle poltrone, più "rosso" che mai. La Ciociaria come al solito sempre presente con un progetto che cresce di giorno e giorno e che sta determinando un'aggregazione importante, quello di 'Cambiamo!'. Siamo e saremo sempre dalla parte della gente. Da oggi ferma opposizione a questo inciucio di attaccati alle poltrone, che già litigano. Ben presto la parola tornerà agli italiani che sapranno come ripagarli".(Com)