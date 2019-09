Campania: premiati i nuovi "Ambasciatori del Corbarino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Premio "Ambasciatori del Corbarino" Edizione 2019 è stato assegnato agli imprenditori Luigi Snichelotto e Laura Patrizia Cagnazzo, titolari della società licenziataria dei ristoranti McDonald's delle province di Salerno e Potenza. Il premio è intitolato al pomodorino di Corbara, prodotto di nicchia che cresce lungo le pendici del Monti Lattari, in un territorio che, attraverso il Valico di Chiunzi, si apre alla Costiera Amalfitana. Ambasciatori del Corbarino, insieme a Luigi Snichelotto e Laura Patrizia Cagnazzo, anche Gianfranco Coppola, giornalista Rai e vicecaporedattore del Tgr Campania, e Marco Mansueto, presidente dell'associazione Italo-Israeliana per il Mediterraneo. Il sindaco di Corbara (Sa) Pietro Pentangelo, nel corso delle premiazione avvenuta presso l'anfiteatro Francavilla, in piazza Sala a Corbara ha dichiarato: "Siamo felici di conferire un riconoscimento a personalità che, con il loro impegno professionale e culturale, hanno inteso promuovere e valorizzare il pomodoro Corbarino. È un'occasione per valorizzare la nostra identità, le tipicità agroalimentari e la nostra semplice e appassionata ospitalità". Presenti all'incontro anche Carlo D'Amato, presidente dell'associazione "Corbara excellent", custode del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico da preservare e promuovere. A moderare il giornalista Agostino Ingenito. (Ren)