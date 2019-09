Ue: pubblicata lista commissari, 14 uomini e 13 donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha pubblicato oggi il suo progetto di elenco di commissari designati dove compaiono 14 uomini e 13 donne. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha chiarito che la lista si è formata in seguito alle interviste che von der Leyen ha avuto con le persone proposte dagli Stati membri come commissari. L'attribuzione dei portafogli, però, verrà resa nota domani a mezzogiorno. Di 27 membri della Commissione ci saranno 14 uomini e 13 donne. I commissari designati sono Johannes Hahn (Austria), Didier Reyneders (Belgio), Mariya Gabriel (Bulgaria), Dubravka Suica (Croazia), Stella Kyriakides (Cipro), Vera Jourova (repubblica ceca), Margrethe Vestager (Danimarca), Kadri Simson (Estonia), Jutta Urplainen (Finlandia),Sylvie Goulard (Francia, Margaritis Schinas (Grecia), Laszlo Trocsanyi (Ungheria), Phil Hogan (Irlanda), Paolo Gentiloni (Italia), Valdis Dombrovskis (Lettonia), Virginijus Sinkievicius (Lituania), Nicolas Schmit (Lussemburgo), Helena Dalli (Malta), Frans Timmermans (Olanda), Janusz Wojciechowski (Polonia), Elisa Ferreira (Portogallo), Rovana Plumb (Romania), Maros Sefcovic (Slovacchia), Janez Lenarcic (Slovenia), Ylva Johansson (Svezia). Lo spagnolo Josepn Borrell è stato designato come Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera. (segue) (Beb)