Ue: pubblicata lista commissari, 14 uomini e 13 donne (2)

- Il Regno Unito non ha designato nessun commissario in vista della Brexit il 31 ottobre. Ora, il Consiglio dell'Unione europea deve adottare questo elenco, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUe), dopo di che l'elenco sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Il Parlamento europeo deve quindi dare il proprio consenso all'intero collegio dei commissari, compreso il presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza. Per questo, si svolgeranno in Parlamento europeo, nelle rispettive commissioni competenti, le audizioni dei commissari designati, in linea con l'articolo 125 del regolamento del Parlamento. Una volta che il Parlamento europeo ha dato il suo consenso, il Consiglio europeo nomina formalmente la Commissione europea, in linea con l'articolo 17, paragrafo 7, TUe. (Beb)