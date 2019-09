India: Congresso diviso nel Madhya Pradesh, Sonia Gandhi convoca dirigenti

- Sonia Gandhi, presidente ad interim del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, ha convocato due dirigenti dello Stato del Madhya Pradesh, le cui fazioni sono in aperto contrasto: Kamal Nath, capo del governo statale, e Jyotiraditya Scindia, ex deputato della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, ed ex segretario generale dell’Uttar Pradesh occidentale, appartenente a un’importante famiglia politica. Scindia è stato convocato per domani; Nath per dopodomani. Entrambe le fazioni chiedono che i loro leader abbiano voce in capitolo nella selezione del nuovo vertice del partito nello Stato. Il Congresso è in profonda crisi. Sconfitto nettamente alle ultime elezioni, che si sono svolte in primavera, non ha ancora risolto, tra gli altri, il problema della leadership. Rahul Gandhi si è dimesso assumendosi la responsabilità della disfatta e il 10 agosto il comitato esecutivo ha affidato la presidenza ad interim alla madre Sonia, che aveva già guidato il partito dal 1998 al 2017. (segue) (Inn)