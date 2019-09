Governo: Meloni, Pd e M5s peggiori peggiori voltagabbana mai visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s è parte del sistema come il Pd: sono i peggiori voltagabbana che si siano mai visti". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando dal palco in piazza Montecitorio, dove è in corso la manifestazione contro il nuovo governo Conte.(Rer)