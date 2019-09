Francia-Mali: premier Cissé atteso domani a Parigi, incontrerà Macron

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all'Eliseo il primo ministro del Mali, Boubou Cissé. Lo riferisce in una nota la presidenza francese. Parigi è impegnata da tempo in Mali dove guida l'operazione Barkhane nella lotta contro il terrorismo di matrice jihadista: il dispositivo militare si accompagna a quello del G5 Sahel, cui partecipano le truppe di Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad e per il quale il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto di recente un maggiore sostegno. A fine agosto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre adottato all'unanimità una risoluzione, proposta dalla Francia, che rinnova per un anno il regime di sanzioni contro alcune personalità del Mali, nonché la missione di monitoraggio del gruppo di esperti incaricata di monitorare sulle violazioni dell'accordo di pace. Il Mali è precipitato nel caos il 21 marzo 2012, quando un colpo di Stato ha fatto cadere il presidente Amadou Toumani Toure, consentendo ai Tuareg di conquistare il nord del paese e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad al Qaeda, di imporre la sharia. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord del paese sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli Tuareg siglato nel giugno 2015. (Res)