Governo: Conte, cittadini chiedono di mettere da parte egoismi e vecchi rancori

- I "cittadini, che in questi anni hanno vissuto gli effetti di una crisi senza precedenti, richiedono alle istituzioni coraggio e alle forze politiche di mettere da parte nuovi egoismi e vecchi rancori, di proiettare lo sguardo in avanti": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'Aula della Camera, in occasione delle dichiarazioni programmatiche relative al nuovo esecutivo. (Rin)