Ucraina: ministro Esteri Prystaiko, Zelensky pronto a partecipare a incontri Formato Normandia

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a prendere parte alle riunioni dei leader dei paesi del Formato Normandia (Ucraina, Germania, Francia e Russia) che si potrebbero tenere già a settembre. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Abbiamo in programma di organizzare prossimamente un incontro del Formato Normandia. Il presidente Zelensky si è già detto pronto a partecipare e non a dicembre, ma anche in questo mese”, ha spiegato Prystaiko, in conferenza stampa congiunta a Kiev con l’omologo moldavo Nicu Popescu. (segue) (Res)