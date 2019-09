Governo: Pd Campidoglio, basta provocazioni Lega contro Roma, si daranno più poteri a Capitale

- Per i consiglieri capitolini del Pd “dopo aver speculato sulla città ad uso e consumo della sua propaganda e senza mai varare alcun provvedimento a sostegno dello specifico ruolo nazionale di Roma, ora Salvini e altri esponenti leghisti tornano alla carica per impedire che si compia la modifica istituzionale sui poteri di Roma Capitale”. In una nota il gruppo Pd del Campidoglio sottolinea che “la Lega esce allo scoperto negando la possibilità di interventi specifici relativi al ruolo di Capitale ed esprime un netto no ad un delegato del governo” e “mostra di nuovo il suo vero volto contro Roma”. (segue) (Com)