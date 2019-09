Governo: Pd Campidoglio, basta provocazioni Lega contro Roma, si daranno più poteri a Capitale (2)

- Il Pd capitolino aggiunge: “Siamo al solito tabù del Carroccio contro la città eterna e i suoi abitanti. La loro ignoranza è tale che non riescono a vedere l'importanza che può avere il rinnovamento della Capitale come punto di partenza per un rilancio dell'intera nazione”. Il capogruppo in Campidoglio Giulio Pelonzi poi conclude proponendo “a tutti i rappresentanti dell'assemblea capitolina di sostenere insieme una riforma reale che possa vedere luce entro il prossimo anniversario della Breccia di Porta Pia. Ho intenzione di chiedere, già nei prossimi giorni, un incontro specifico al ministro Boccia per intavolare immediatamente un percorso legislativo che veda protagonista l'intera assemblea capitolina. È ora di mettere fine alle provocazioni del Carroccio contro Roma." (Com)