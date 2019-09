Governo: Figliomeni (Fd’I), piazza stracolma a Montecitorio, voto subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, ha partecipato questa mattina alla manifestazione in piazza Montecitorio e spiega: “Abbiamo circondato il palazzo del potere in cui sono asserragliati Conte ed i poltronari grillini e di sinistra. Come Fratelli d'Italia sosteniamo con forza la richiesta del nostro leader Giorgia Meloni di far svolgere subito le elezioni e consentire al popolo italiano di potersi esprimere". Figliomeni aggiunge: "Una marea umana con un tripudio di bandiere tricolori ha riempito piazza Montecitorio nonché tutte le piazze e strade adiacenti al grido di Elezioni subito e "No al patto della poltrona. E ciò nonostante le nuove forze governative hanno fatto in tutti i modi per far bloccare gli accessi alle persone che avevano voglia di manifestare liberamente, non con sassi e sampietrini come fanno gli estremisti di sinistra, ma soltanto con le bandiere dell'Italia socializzando con le forze dell'ordine alle quali va tutta la nostra solidarietà”.(Com)