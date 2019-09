Grecia: produzione industriale scende al 2,1 per cento a luglio

- La produzione industriale greca è scesa del 2,1 per cento a luglio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, dopo un aumento dello 0,3 per cento a giugno. Lo ha riferito il servizio di statistica greco Elstat, secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. La produzione manifatturiera è diminuita dell'1,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, mentre quella mineraria è scesa del 10,4 per cento. La produzione di elettricità è diminuita del 2,3 percento con la produzione di acqua in aumento del 2,9 percento.(Gra)