Germania: Gauland (AfD), “da noi non tutti sono ragionevoli e intelligenti”

- In Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, “non tutti sono ragionevoli e intelligenti”. È quanto affermato da Alexander Gaulad, con Joerg Meuthen copresidente di AfD e con Alice Weidel capogruppo del partito al Bundestag. In un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Gauland interviene nel dibattito su AfD come partito borghese, riconoscendo che non tutti i membri del partito soddisfano tale caratteristica. “Da noi ci sono sempre persone che non rientrano in questa definizione”, osserva Gauland. Tuttavia, il copresidente di AfD nota che i membri “non borghesi” non sono “tipici” della sua formazione. “Non si può dare a tutti del pazzo nel partito”, evidenzia Gauland. Il copresidente di AfD si esprime poi su Bjoern Hoecke, guida della Ala (“Die Fluegel), la corrente di ultradestra del partito. Hoecke, che è anche capogruppo di AfD al parlamento della Turingia e candidato della formazione all'incarico di primo ministro alle elezioni statali che si terranno nel Land il 27 ottobre prossimo, ha secondo Gauland “alcune posizioni orientate più verso una comunità nazionale che verso il segmento borghese. Tuttavia, “non si può dire che, nel suo complesso, l'intera AfD sia un partito non borghese”, precisa Gauland. Il copresidente di AfD interviene anche su Doris von Seyn-Wittgenstein, alla guida della sezione del partito nello Schleswig-Holstein dal 2017 al 28 agosto scorso, quando è stata espulsa per le sue posizioni vicine all'estrema destra e al revisionismo storico. “Da noi, non tutti sono ragionevoli e intelligenti, conclude Gauland. (Geb)