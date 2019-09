Ucraina: Zelensky in visita negli Usa il 23 settembre per Assemblea generale Onu

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà in visita negli Stati Uniti il 23 settembre, per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, in conferenza stampa congiunta a Kiev con l’omologo moldavo Nicu Popescu. “Sappiamo che Zelensky si recherà negli Usa il 23 settembre”, ha rilevato il capo della diplomazia di Kiev. Non è stata ancora annunciata invece la data relativa all’incontro a Washington fra Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump, ha aggiunto Prystaiko. Il calendario del viaggio a Washington del capo dello Stato dovrebbe venire comunicato a breve. (Res)