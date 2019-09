Autonomia: Fontana a Boccia, non mi sembra di aver dato nessun diktat

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto, a margine di un punto stampa a Palazzo Lombardia a Milano, alle dichiarazioni del nuovo ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che ha ribadito il suo impegno a incontrare i governatori delle Regioni sul tema dell’autonomia ma che non reagirà a provocazioni: “Non capisco cosa voglia dire - ha precisato il governatore lombardo - Non ho mai provocato, ho sempre fatto affermazioni molto chiare, precise lineari. Da oggi il mio ufficio è a disposizione del ministro, io non ho voglia di fare speculazioni politiche ma di portare a casa una riforma utile per i lombardi e per tutti il Paese”. A chi gli ha riportato un’intervista rilasciata dal ministro Boccia dove, in merito all’autonomia, sottolineava il suo no ai diktat, Fontana ha replicato: “A me non sembra di aver dato nessun diktat, ho detto semplicemente che dopo un anno e qualche mese di attesa vorrei avere una risposta" . (Rem)