Ue: non riconosciamo svolgimento elezioni in Crimea

- L'Unione europea non riconosce lo svolgimento delle elezioni nella penisola di Crimea. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) in merito alle elezioni locali e regionali che si sono svolte ieri nella Federazione Russa e nella penisola di Crimea. "L'Unione europea non riconosce l'annessione illegale di Crimea e Sebastopoli da parte della Federazione Russa e continua a condannare questa violazione del diritto internazionale. Pertanto, l'Unione europea non riconosce lo svolgimento di elezioni nella penisola di Crimea. Chiunque sia eletto nella penisola di Crimea che afferma di "rappresentare" le popolazioni di Crimea e Sebastopoli non sarà riconosciuto come rappresentante di quei territori, che sono ucraini. L'Unione europea rimane ferma nel suo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina", ha dichiarato in una nota il Seae. (Beb)