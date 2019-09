Governo: Conte, turismo settore chiave internazionalizzazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "visione coerente e integrata dell’internazionalizzazione del Paese non può trascurare il ruolo di traino del turismo. E' un settore chiave che contribuisce per più del 10 per cento al nostro Prodotto interno lordo. Dobbiamo potenziarlo anche attraverso una seria revisione della sua governance pubblica": così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'Aula della Camera, in occasione delle dichiarazioni programmatiche relative al nuovo esecutivo.(Rin)