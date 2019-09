Autonomia: Fontana, se da governo nessuna risposta scenderemo in piazza, crediamo in democrazia

- A chi gli chiede di una possibile protesta in caso di una mancata risposta all’autonomia da parte del governo giallo-rosso, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto: “Protesteremo in maniera democratica - ha detto a un punto stampa a Palazzo Lombardia a Milano - Se non arrivassero queste risposte ci sarebbe sicuramente una protesta democratica, andremo in piazza a dire ai cittadini che siamo stati presi in giro. Pretendiamo che ci sia una risposta. Faremo tutto quello che è possibile fare, noi nella democrazia ci crediamo e la nostra richiesta è nell'ambito della Costituzione". (segue) (Rem)