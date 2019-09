Autonomia: Fontana, se da governo nessuna risposta scenderemo in piazza, crediamo in democrazia (2)

- Ai giornalisti che gli hanno domandato se sia disposto a cedere su qualcosa, il governatore lombardo ha replicato: “Non è che qui si deve fare gioco a ribasso. Io chiedo quello che la Costituzione consente di chiedere. O loro dimostrano che una certa cosa la Costituzione non la può consentire e allora sono il primo ad alzare le mani, ma dato che credo che le cose che abbiamo chiesto sono tutte nell'alveo della costituzione mi devono dire perché non vogliono darle eventualmente”. In merito a una firma su una bozza come quella dell’Emilia Romagna: “Si chiama autonomia differenziata perché ogni territorio ha sue esigenze, perché io devo sposare esigenze Bonaccini o viceversa?”. (Rem)