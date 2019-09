Governo: Salvini, al lavoro con Meloni per allargare. Non possono scappare dal voto all'infinito, vinceremo noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Giorgia Meloni lavoreremo per allargare, includendo milioni di italiani". Chiusi nei palazzi, "possono scappare dal voto per qualche mese, ma non possono all'infinito e quando si tornerà al voto vinciamo noi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando dal palco della manifestazione, in piazza Montecitorio, contro il nuovo governo Conte. "Non molliamo", ha concluso Salvini, acclamato dalla folla. L'ex ministro dell'Interno, inoltre, è stato accolto sul palco dalla leader di Fd'I Giorgia Meloni con: "Bentornato al mio amico Matteo Salvini".(Rer)