Cinema: torna per il secondo anno consecutivo la Milano Movie Week

- Dal 13 al 20 settembre torna la seconda edizione della Milano Movie Week, la settimana promossa e coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con Fuoricinema e dedicata al mondo dell’audiovisivo, in tutte le sue parti, dalla produzione, fino alla formazione. Il palinsesto, che si snoderà in oltre 50 sedi, prevede proiezioni, conferenze, workshop, mostre e incontri con i grandi protagonisti del settore. “Gli appuntamenti - ha spiegato l’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno - sono sparsi in tutta la città: se si guarda la mappa di Milano è significativo riconoscere come ogni quartiere si sia attivato. E devo dire che questo modello di sta consolidando sempre di più. Dalla seconda edizione in poi trarremo poi anche le conclusioni per capire come costruire la prossima del 2020”. Oltre a centro e periferie, la Milano Movie Week entrerà quest’anno anche in carcere. Per l’occasione, infatti, all’interno della casa di reclusione di Bollate il prossimo 18 settembre verrà inaugurata la “Sala Fuoricinema”, un luogo in cui i detenuti e anche il pubblico proveniente da fuori potranno condividere l’esperienza di cinema e teatro. (segue) (Rem)