Cinema: torna per il secondo anno consecutivo la Milano Movie Week (2)

- “Il carcere di Bollate - ha spiegato in conferenza stampa la vicedirettrice, Cosima Buccoliero - fino a questo momento non aveva la sala cinema, ma solo una sala teatro che andava ristrutturata”. L’idea di costruire una vera e propria sala cinematografica è nata dopo la collaborazione tra il carcere di Bollate e “Fuoricinema” lo scorso anno. “La sala - ha spiegato Buccoliero - ci consentirà di aprire di più il carcere alla città e sarà un modo anche per diffondere la cultura del cinema tra la popolazione ristretta”. “Abbiamo tante idee e sono ottimista e sono ottimista per la loro realizzazione”, ha concluso la vicedirettrice. Il programma della settimana comprende appuntamenti diventati ormai di tradizione, come “Le vie del cinema”, la manifestazione a cura di AGIS lombarda che presenta in anteprima in 14 sale milanesi una selezione dei film della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e di altri festival. Torna dal 12 al 15 settembre anche il Festival Internazionale del Documentario “Visioni dal mondo, immagini dalla realtà”, giunto alla quinta edizione; mentre il 17 settembre ci sarà la giornata del Gran festival del cinema Muto di Milano. (segue) (Rem)