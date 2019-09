Cinema: torna per il secondo anno consecutivo la Milano Movie Week (3)

- Tra le iniziative più fresche, si segnalano “Duemila30”, il festival internazionale di impact filmmaking dedicato agli studenti e incentrato sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e “FeST”, il festival delle serie tv, dal 20 al 22 settembre. Spazio anche alle donne con l’appuntamento “Fuori dall’anonimato”, il 14 settembre, realizzato in collaborazione con “Il Tempo delle Donne” e dedicato alle professioni femminili invisibili. Il 20 settembre, invece, una serata incentrata sulla musica da cinema, con un concerto alle Colonne di San Lorenzo. E durante la Milano Movie Week non mancheranno momenti per ridere, con “La sottile linea comica”, sette giornate dedicate alla produzione della comicità, dai film classici del passato alle tendenze più attuali. Tra gli ospiti anche i comici de “Il terzo segreto di satira” e di “Casa Surace”, oltre al fenomeno web de “Il milanese imbruttito”. (Rem)