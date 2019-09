Governo: Salvini, se proveranno a cambiare quota 100 non li faremo uscire da palazzo

- "Se i signori là dentro proveranno a cambiare quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel palazzo, ci staranno giorno e notte, Natale e Ferragosto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando dal palco della manifestazione, in piazza Montecitorio, contro il nuovo governo Conte. "Faremo una opposizione in modo serio in Parlamento e in mezzo alla gente: da nord a sud, città per città", ha aggiunto Salvini.(Rer)