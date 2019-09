Autonomia: Fontana a Boccia, non mi sembra di aver dato nessun diktat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) A chi gli domanda se nutra ancora speranze sull’autonomia visto che con il precedente governo targato M5S-Lega non si è riusciti a concludere l’iter, Fontana ha risposto: “Credo che chiunque sia al governo una risposta la deve dare. Chiediamo l'applicazione della Costituzione e parliamo per conto di milioni di cittadini lombardi e veneti che si sono espressi in maniera precisa. Una risposta va data, quindi al di là della composizione del governo una risposta ci deve essere data”. “Se poi aggiungiamo che il lavoro è stato praticamente concluso - ha chiosato Fontana - mi sembra che sia doveroso attendere con moderata speranza la conclusione del percorso”. (Rem)