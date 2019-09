Russia-Arabia Saudita: Cremlino, sostituzione ministro Energia Falih non influenzerà rapporti (3)

- Al Falih, che era ministro dell'energia dal 2016, ha espresso su Twitter i proprio ringraziamento a re Salman e al principe ereditario Mohammed bin Salman “per l’opportunità di servire la patria”. In questi anni Al Falih è stato fautore insieme all’omologo russo Aleksander Novak dello storico accordo tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia volto a ridurre di 1,2 milioni di barili la produzione petrolifera con l’obiettivo di mantenere stabili i prezzi del petrolio sui mercati. Il nuovo ministro dell'energia del regno, il principe Abdelaziz, ha una lunga esperienza nel settore dell’energia. Classe 1965, a soli 20 anni diviene consigliere del ministro dell'Energia per poi essere nominato viceministro del petrolio nel 1995, carica che ha ricoperto per quasi un decennio. Abdelaziz ha in seguito lavorato in qualità di viceministro del Petrolio fino al 2017, quando è stato nominato ministro di Stato per gli affari energetici. Il neo ministro dell’Energia saudita ha conseguito la laurea presso la King Fahd University of Petroleum and Minerals. (Rum)